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Об этом зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата написал на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера получил результат анализа на вирус COVID-19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат положительный, то есть вирус есть», — говорится в сообщении.

Храм Воскресения Словущего на Успенском вражке закрыт, «все священнослужители либо больны, либо на карантине», приводит ТАСС слова протоиерея. Балашов отметил, что чувствует себя хорошо и призвал прихожан принять участие в видеоконференции с ним 26 апреля.

Ранее сообщалось, что один из священнослужителей храма заразился коронавирусом.

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