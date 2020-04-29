Настоятель столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, протоиерей Георгий Бреев скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом его сын Николай сообщил в Facebook.

«Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что», — написал он.

Ранее священнослужитель был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония», передает «РИА Новости». Коронавирусную инфекцию у него не обнаруживали.

Протоиерей являлся духовником многих православных священнослужителей столицы.

В январе текущего года священник Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Всеволод Чаплин скончался в возрасте 51 года, пишет RT. Причиной его смерти стал инфаркт.