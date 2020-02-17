Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил Агентству городских новостей «Москва», что в его адрес поступают угрозы в связи с высказыванием, в котором он сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

«Все время сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Меня по этому поводу уже и милиция знает, и прокуратура. Они просто должны любой бред, который даже не подписан, рассмотреть, дать какой-то ответ. А какой тут ответ? Я сегодня все расскажу на телевидении и буду отсылать туда. Ну, если после этого продолжится, то я могу и в суд за клевету подавать. Просто мне некогда, я занят. Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал? В частной беседе с группой молодых лиц сказал — ну записали, выложили в интернет», — пояснил отец Димитрий.

Ранее СМИ сообщили, что приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности протоиерея за его сравнение гражданских жен с бесплатными проститутками.

Видео дня. Гражданских жен назвали «бесплатными проститутками»