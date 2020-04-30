Все новости на карте

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что не особо волнуется из-за временного отстранения от службы, потому что скорбит об умершем духовнике московских священников протоиерее Георгии Брееве, который скончался в среду от двусторонней пневмонии.

«Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», — заявил Кураев в эфире НСН.

Напомним, патриарх Кирилл запретил Кураеву проводить богослужения за оскорбление памяти умершего настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

После этого Кураев заявил, что купил внучкам плюшевого медвежонка и это для него сейчас «актуальнее и важнее», чем отстранение от службы.

Доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в комментарии газета ВЗГЛЯД отметил, что Кураева не стали подвергать жесткому наказанию.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»