Немецкое общество запуталось вслед за своими СМИ. Если верить газетам, надо противостоять и Трампу, и Путину. Но если в отношении Путина звучат явно надуманные страшилки насчет его желания оккупировать Украину и напасть на ЕС, то в отношении Трампа обвинительная база серьезная. Санкции США против чужого «Северного потока», к которому Америка не имеет никакого отношения, и вправду незаконны. В этом отношении согласны и Меркель, и Шредер. Но экс-канцлера, как и других друзей России, по-прежнему воспринимают с подозрением: позитив легко объявить «обслуживанием интересов Кремля».

Вопрос о дальнейшей судьбе проекта Северный поток-2 становится одним из важнейших вопросов не только германской, но и общеевропейской политики.

«Ничто не остановит Северный поток-2», — заявил постоянный представитель России при Европейском Союзе (ЕС) Владимир Чижов в середине минувшей недели.

Вслед за этим в борьбу за строительство трубопровода, завершения которого не хотят ни США, ни многие силы в ЕС, включились «тяжеловесы» немецкой политики — нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее предшественник на этом посту — социал-демократ Герхард Шредер. При этом их позиции, да и отношение к ним в Германии сильно разнятся. Но обо всем по порядку: сначала — о причинах давления США на ФРГ, причем не только по поводу проекта Северный поток-2.

Госдеп США: Германия должна воспринимать РФ как угрозу

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала C-SPAN призвал Германию относиться к России с большей осторожностью, чем теперь. «Выделение Германией 1% ВВП на оборону говорит о том, что там не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США — как серьезную угрозу», — заявил Помпео. Он также подчеркнул, что президент США Трамп ожидает от немецких политиков иного, более жесткого отношения к РФ. Помпео сделал акцент на том, что Соединенные Штаты выступают против завершения строительства газопровода Северный поток-2, поскольку полагают, что столь прочная энергетическая зависимость Германии от России «угрожает ее безопасности и безопасности Европы».

Напомним, что Сенат США рассматривает сейчас вошедший в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год новый пакет экстерриториальных санкций в отношении компаний, так или иначе задействованных в строительстве Северного потока-2. Германия, как известно, не намерена отказываться от этого трубопровода, несмотря на усиливающееся давление со стороны Вашингтона. Новый пакет американских санкций затрагивает всех, кто будет участвовать в прокладке трубопровода. После введения в действие в декабре прошлого года первого пакета экстерриториальных санкций США трубоукладчики, принадлежащие швейцарской компании «Allseas», были вынуждены остановить работу, хотя недостроенными оставались всего 6% от общей протяженности трубопровода. «Газпрому» пришлось для прокладки по дну Балтийского моря последних 160 километров задействовать свое судно «Академик Черский», единственное оснащенное системой динамического позиционирования, наличия которой в обязательном порядке требует датский регулятор. Эта система позволяет удерживать судно в заданной точке без применения якорей и швартовки, использование которых Дания запрещает из-за высокого риска задеть неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой, оставшиеся на дне Балтики. Сейчас «Академик Черский» уже у немецкого острова Рюген в Балтийском море. Ввод в эксплуатацию двух ниток газопровода общей протяженностью 2460 километров и пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год запланирован на конец этого года или первый квартал следующего.

Позиция Меркель

Ангела Меркель назвала подобные действия Вашингтона неприемлемыми и «серьезно обременяющими» германо-американские отношения. Выступая в минувшую среду в Бундестаге, канцлер отметила, что вид экстерриториальных санкций, запланированных США, не соответствует «правовым представлениям и ожиданиям Германии». «Нужно признать, что строительство газопровода затруднено, но мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. И в этом ключе мы действуем», — добавила она. Канцлер также напомнила, что ее правительство всегда рассматривало Северный поток-2 как исключительно экономический, а не политический проект. А для того, чтобы компенсировать Украине издержки от потери части транзитного газа, Берлин заключил с ней транзитный договор.

Стратегия Трампа

Безусловно, вся история с санкциями — это практически неприкрытая попытка экономического шантажа. Президент Трамп облекает свои претензии к Германии и к ее канцлеру Ангеле Меркель в обертку откровенно иезуитской логики. Он не просто критикует Берлин за то, что тот никак не хочет отказаться от идеи газопровода. Трамп в первую очередь делает акцент на совершенно неприемлемой с его точки зрения расстановке внешнеполитических приоритетов правительством Меркель. Мол, мы, американцы, за счет своих налогоплательщиков десятилетиями обеспечиваем безопасность немцев. А те сэкономленными на нас деньгами оплачивают поставки газа из России, которую и Стратегическая концепция НАТО, и «Глобальная стратегия» Евросоюза официально рассматривают в качестве главной угрозы для безопасности стран-участниц обеих организаций. То есть, другими словами, Трамп вопрошает: почему Меркель упорно не платит своему многолетнему союзнику, но платит в полном объеме потенциальному противнику?

Таким образом Белый дом разом изящно перекладывает бремя ответственности за любые разногласия между Вашингтоном и Берлином на плечи Германии. Выступая недавно на предвыборном митинге своих сторонников в Оклахоме, президент Трамп рассказал о недавнем телефонном разговоре между ним и канцлером Ангелой Меркель, в котором канцлер пообещала, что Германия доведет свои расходы на оборону до положенных 2% ВВП к 2030-му или, в крайнем случае, 2032-му году. В ответ Трамп, по его словам, заявил, что так не пойдет: «Я сказал, что пока США и федеральное правительство Германии обсуждают расходы на вооружения, американский военный контингент в Германии будет сокращен». И напомнил канцлеру, что Германия уже и так задолжала за свою безопасность НАТО (читай, Америке) свыше триллиона долларов.

Антироссийская карта — козырь в предвыборной компании в США

Для американского избирателя эта нарисованная Трампом картинка свидетельствует о вопиющей беспечности Германии в отношении России. Особенно с учетом массированной информационной кампании последних лет, посвященной якобы имевшему место вмешательству Москвы во все мало-мальски значимые события и выборы в США и Европе. Усиливая сейчас давление на Берлин, Трамп пытается в преддверии ноябрьских выборов убить сразу нескольких зайцев.

Во-первых, со стороны Трампа это попытка «наказать» упершуюся в вопросе строительства газопровода Меркель, которая не поддается давлению Вашингтона и его стараниям навязать Европе безальтернативные поставки американского сжиженного газа. К фрау канцлерин у американского президента накопилось и немало других претензий. Так, хозяин Белого дома весьма болезненно воспринял отказ Меркель приехать на запланированную на осень встречу лидеров Большой семёрки, а также нежелание Берлина включить в официальный список участников этого мероприятия Россию, Китай и Индию.

Во-вторых, это попытка в очередной раз потоптаться по «российской делянке» опять же гарантирует Трампу дополнительные очки у избирателей и автоматически переключает внимание последних с промахов самой администрации Белого дома на козни внешних сил. В-третьих, антироссийская риторика администрации Трампа становится сильным контраргументом для его защиты от обвинений в чрезмерных симпатиях к Москве, выдвигаемых Демократической партией США. «Демократы» вот уже несколько лет не прекращают своих попыток представить Трампа и его якобы нечестную победу на выборах президента в 2016 году как некий «кремлевский проект».

Позиция Шредера и обвинения в «лоббировании интересов Кремля»

Появление в минувшую среду бывшего канцлера Германии Герхарада Шредера в комитете Бундестага по экономике и энергетике в качестве приглашенного эксперта по Северному потоку —2 вызвало бурную реакцию в парламенте и оживленную дискуссию в прессе.

Выступление Шредера на слушаниях, посвященных «Обеспечению суверенитета при принятии решений в сфере энергетической политики Германии и Европы», спровоцировало резкую критику со стороны ряда депутатов от Левой партии, назвавших приглашение экс-канцлера в качестве эксперта «неправильным во всех смыслах», а также «непревзойденным позором, оскорбляющим большинство членов фракции». Напомним: Герхард Шредер является председателем совета директоров компании «Nord Stream» AG, занимающейся строительством одноименного газопровода, а также же главой совета директоров ПАО Роснефть, и в связи с этим его не раз обвиняли в лоббировании интересов Москвы в ущерб европейским. Представитель «Левых» Лоренц Гёста Бойтин прямо назвал Шредера «лоббистом Газпрома, который использует свое влияние для извлечения выгоды этой компанией, наносящей ущерб окружающей среде». В некоторых публикациях в немецких СМИ экс-канцлеру досталось и того больше.

Тем не менее среди парламентариев у Шредера нашлись и защитники. Являющийся инициатором приглашения экс-канцлера на открытые слушания комитета председатель последнего Клаус Эрнст (также представитель фракции «Левые») категорически отмел все обвинения, подчеркнув, что подобная критика в корне не соответствует действительности. Депутат уточнил, что Шредер был приглашен именно как бывший канцлер Германии, который мог бы внести большой вклад в обсуждение вопросов сохранения немецкого суверенитета в сложившейся ситуации с санкциями. И речь сейчас идет именно об этом, а не о лоббировании чьих-то интересов. Представитель фракции социал-демократов Бернд Вестфал поддержал в этом своего коллегу, подчеркнув, что Герхард Шредер, безусловно, как никто другой обладает самой полной информацией о проекте Северный поток-2, а также о международном контексте его строительства. И как человек, владеющий подобной информацией, мог бы внести значительный вклад в оценку возможных новых санкций, которыми США угрожают Германии.

Цена вопроса — намного выше

На самом деле, если убрать лишнюю словесную шелуху, сейчас речь идет ни много ни мало об историческом моменте: встал вопрос о защите суверенитета одного из союзников по НАТО от другого, являющегося при этом одним из ближайших партнеров. Больше того, именно необходимость включить проигравшую и находящуюся в руинах после Второй мировой войны Германию в новую европейскую реальность и найденный механизм её «ограничения» посредством присутствия американских войск в Европе стали цементирующим базовым моментом для трансатлантического партнерства.

Но сегодня расклад другой. Разворачивающаяся на наших глазах «битва за газ» и натовский оборонный бюджет — это новая и очень невеселая реальность для трансатлантических отношений. До Трампа Вашингтон, выворачивая время от времени руки своим европейским союзникам, все-таки пытался делать это с соблюдением внешних приличий. Сейчас же речь идет об откровенном и уже ничем не завуалированном давлении на Берлин.

Происходит переформатирование отношений Соединенных Штатов со своими союзниками, направленное (в том числе и посредством наложения санкций) на укрепление США собственных позиций за счет сдерживания экономических конкурентов и противников, как действующих, так и потенциальных. Такое мнение выразил в минувший четверг директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, выступая на очередной сессии Примаковских чтений, посвященных в этот раз теме «США в воронке кризисов». Безусловно, нынешние разногласия ФРГ и США могли бы стать отправной точкой для реализации на практике более независимой внешнеполитической линии Евросоюза, о необходимости которой уже столько было сказано в Европе за последние годы. Однако уверенности в том, что Брюссель сможет противостоять давлению Вашингтона, ни у кого нет. Тем более, что и внутри самого Евросоюза нет единой позиции относительно проекта Северный поток-2, у Германии в этом вопросе достаточно ярых оппонентов в лице тех же стран Балтии и Польши. И трудно предполагать, что их выбор между Вашингтоном и Берлином будет в пользу последнего.

Шредер против конформистов?

Позиция бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера вполне однозначна: нельзя поддаваться давлению Вашингтона. В своем официальном заключении по новым экстерриториальным санкциям США против компаний, имеющих отношение к проекту Северный поток-2, Герхард Шредер квалифицировал их как «широкомасштабное наступление на европейскую экономику и совершенно неприемлемое посягательство на суверенитет Европы и ее энергетическую безопасность». А также назвал проект закона о новых санкциях, который обсуждается в Конгрессе США, «преднамеренным прекращением со стороны Вашингтона трансатлантического партнерства». Он особо подчеркнул, что речь идет вовсе не о российских компаниях, а о 120 фирмах из 12 государств Европы, задействованных в области судостроения, инженерии, страхования, юридического сопровождения, безопасности, охраны окружающей среды, сертификации, которые окажутся под угрозой санкций.

Помимо проблем у юридических лиц, речь идет и непосредственно о европейских гражданах и возможности сохранения рабочих мест. Таким образом, считает экс-канцлер ФРГ, избрав своей главной мишенью российский «Газпром», США бьют прежде всего по европейской экономике. Шредер настаивает на том, что, по его словам, проект Северный поток-2 не только не угрожает энергетической безопасности Европы, но и обеспечит про мере роста спроса на газ стабильность цен на электроэнергию для европейского потребителя. В то время как задачей Вашингтона является попытка заставить европейцев использовать на долгосрочной основе дорогостоящий американский сжиженный газ.

Бывший канцлер Германии считает, что поскольку проект Северный поток-2 получил одобрение четырех европейских государств, по территории которых пройдет трубопровод (это Германия, Финляндия, Швеция и тянувшая с согласованием до последнего, но все-таки давшая свое согласие Дания), то он полностью легитимен в Европе, и попытки администрации Белого дома посредством санкций контролировать энергетическую политику Европы нарушают как суверенитет Германии, так и Европы в целом. Ни одно государство, по словам Шредера, не может себе позволить подобного, поэтому противостояние давлению со стороны Вашингтона — и в интересах ФРГ, и Европы.

Америка теперь «танцует» только за деньги?

Как мы видим, администрация Трампа пытается донести до своих европейских союзников, что декларируемая общая система ценностей — это, конечно, прекрасно, однако Америка теперь «танцует только за деньги». Это либо прямое финансирование совместных проектов, как те же ассигнования в оборонный бюджет НАТО, либо поддержка союзников в важных для него внешнеполитических спорах или противостоянии. В наибольшей степени США, конечно, ориентированы сейчас на противостояние с Китаем, однако Европа им тут без надобности. А вот в «разборках» с Москвой Вашингтон, безусловно, рассчитывает на полную лояльность европейцев. И битва за газ и оборонный бюджет НАТО — это только первая ласточка в новом формате трансатлантического партнерства. Потенциальный урон от возможных санкций США предварительно оценивается в 12 миллиардов евро капиталовложений, пострадают так или иначе 120 компаний из 12 европейских стран, для европейских потребителей расходы на газ возрастут на 4 миллиарда евро в год. Однако косвенно связанный со строительством газопровода Северный поток-2 уход американских войск из Германии обойдется Европе намного дороже, неизбежно вызвав к жизни старую химеру европейского континента — страх возвращения к «суверенной нормальности» Германии, вновь открывающей для себя после стольких десятилетий самоограничения национальные интересы. И вопрос о том, куда это всё может завести Европу, пока остается открытым.