Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе.

«В настоящее время особый противопожарный режим введен в 51 субъектах Российской Федерации. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности — запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание мусора», — сказал он на совещании у президента страны Владимира Путина в понедельник, 27 апреля.

Также он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.

В ходе совещания Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.

Случаи, когда в результате ЧП природного характера жители теряют имущество и жилье, Путин поручил брать под особый контроль и оказывать материальную помощь незамедлительно.