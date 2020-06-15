Юридический статус криптовалют в России давно требует ясности. В Госдуме рассматривают законопроект «О цифровых финансовых активах», предусматривающий запрет в России оборота биткоина и его электронных собратьев, а также административное (в виде штрафов до 2 млн руб.) и уголовное (лишение свободы до 7 лет) наказание «за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют». Но острые споры вокруг будущего криптовалют в России продолжаются даже во власти.

Помимо спецслужб и правоохранительных органов, видящих в использовании криптовалют канал финансирования терроризма и новых видов преступности, за отмену биткоина в России активно выступает ЦБ. Он оказался даже большим ненавистником криптовалют по сравнению с ФСБ и предлагал полностью запретить биткоин в России. В ФСБ здраво рассудили, что в этом случае соответствующие платформы окажутся за рубежом, контролировать их станет гораздо сложнее, а все остальное останется без изменений. Компромисс был найден в том, что биткоин (как и прочие цифровые валюты) предлагается законом запретить как средство платежа. Это значит, что хранение и даже расчеты между частными лицами в биткоинах возможны, но под жестким контролем, что делает эту сферу деятельности рискованной.

Ответ на вопрос, почему именно ЦБ занял столь негативную по отношению к биткоину позицию, затруднений не вызывает. По большому счету появление и оборот криптовалют — это разрушение его монополии на эмиссию денег. Прямо об этом представители ЦБ, однако, не говорят. Директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов формулирует иначе: «С точки зрения функционирования финансовой системы и системы защиты прав потребителя легализация выпуска и, самое главное, организации обращения криптовалюты — это неоправданный риск». Есть, по его мнению, и ряд частных проблем, одна из которых — в трудности обеспечивать в отношении них «реализацию судебных решений об обращении взысканий».

Но в правительстве есть активно несогласные с позицией ЦБ и ФСБ. Так, Минэкономразвития направило в Думу письмо, в котором выступило против подготовленного законопроекта. Принципиальная позиция министерства в том, что должен быть изменен вектор, задаваемый готовящимся законом. Вместо запрета главным в нем должно стать регулирование с целью создания «механизмов контролируемого оборота криптовалют». Необходим не запрет оборота биткоина, а установление требований к его выпуску и обороту, к операторам криптовалют и к соответствующему госконтролю. Альтернатива — уход криптовалют в тень, что сохраняет все риски, отмечаемые ФСБ, плюс стимулирование технологического отставания.

Чья позиция возобладает при формировании позиции правительства? Охранительный подход, ссылки на то, что Россия занимает привычную позицию «в кольце врагов», опора на геополитику традиционно сильны. Есть и авторитетные ученые, критически относящиеся к цифровым деньгам, — например, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц; есть страны, практикующие запрет биткоина.

Но важна и другая сторона. Электронные деньги — часть перспектив, открываемых цифровыми технологиями. Отказ от развития в России электронных денег — это торможение одного из направлений использования блокчейна, оно вряд ли соответствует задаче господдержки выхода России на передовые позиции в мире именно в сфере цифровых технологий. К тому же объявление оборота биткоина в России вне закона наверняка приведет к новой волне отъезда из страны высококвалифицированных специалистов.

Запреты — не путь прогресса.