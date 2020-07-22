Захватившему заложников в Луцке Максиму Кривошу сообщили о подозрении по четырем статьям, ему инкриминируют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Волынской области сообщила, что суд в четверг будет избирать меру пресечения мужчине, захватившему заложников в Луцке.

«Следователями управления СБУ сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.

Отмечается, что на данном этапе решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.