Телеведущий Иван Ургант, заподозренный в глумлении над чувствами верующих, не будет лишен российского гражданства, считает адвокат Шота Горгадзе. Однако, по его словам, Ургант «наговорил себе на статью».

«Ивана Урганта никто гражданства не лишит, совершенно популистское требование. Нет оснований в законе», — сообщил Горгадзе в своем Twitter.

Вместе с тем, по его словам, Ургант «наговорил себе на ст. 148 УК РФ».

«Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела», — добавил Горгадзе.

Ранее общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить Урганта гражданства России. Общественники заявили, что выпуск программы, в котором Ургант берет интервью у Жерара Депардье, возмущает православный мир, так как там прозвучало «глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями». Шутки в эфире Первого канала они назвали кощунственными.

Журналист Владимир Познер выразил уверенность, что Урганта не лишат российского гражданства из-за шуток в эфире ТВ.

Видео дня. Дошутился: Урганта требуют наказать за глумление над Иисусом