Андрей Коц. В Пентагоне считают, что в случае войны с Россией и Китаем у американской авиации возникнут трудности с переброской грузов и солдат на небольшие расстояния. Поэтому в ВВС США всерьез заинтересовались программой так называемых вертолетов будущего, реализуемой в интересах сухопутных войск. О том, что это за машины, — в материале Mpravda.com.

Не хватает вертолетов

Сегодня в американских ВВС около 200 вертолетов — это поисково-спасательные HH-60 в различных модификациях, многоцелевые UH-1N и учебно-тренировочные TH-1H. Винтокрылой техники для перевозки грузов и выполнения других задач в военно-воздушных силах нет. По мнению специалистов, это серьезно ограничит их возможности в масштабном вооруженном конфликте.

“Учитывая уязвимость наших крупных военно-воздушных баз для близкого по силе противника, нет гарантий, что мы сможем безопасно доставлять на них грузы, — сообщил журналистам генерал-лейтенант ВВС США Уоррен Берри. — В случае войны с Россией и Китаем мы перебросим с этих баз часть самолетов на аэродромы наших партнеров и союзников. С одной стороны, это снизит угрозу для нашей техники, с другой — осложнит ее обслуживание. Доставка запчастей и вспомогательного оборудования на передовые базы может стать проблемой”.

По словам генерала, ВВС остро нуждаются в легких, быстрых и маневренных вертолетах. Пентагон рассматривает несколько вариантов. Один из них, программа Agility Prime представляет недавно зародившийся коммерческий рынок «летающих автомобилей» — экспериментальных летательных аппаратов, предназначенных для перевозки грузов, поисково-спасательных операций и транспортировки личного состава. Второй вариант — армейский проект Future Vertical Lift (FVL) по созданию боевых вертолетов нового поколения.

На замену «ветеранам»

FVL стартовал в 2009-м. В Пентагоне проанализировали опыт применения армейской авиации в Ираке и Афганистане и пришли к выводу, что огромный американский вертолетный флот постепенно ветшает. В зоне боевых действий винтокрылые машины совершают в пять раз больше вылетов, чем в мирное время, что значительно сокращает их ресурс и увеличивает стоимость ремонта и обслуживания. Производители долго ограничивались модернизацией старых вертолетов и не занимались разработкой новых.

Программа FVL предусматривает создание целого семейства перспективных машин для замены ветеранов UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47 Chinhook и OH-58 Kiowa. Новые вертолеты будут быстрее, смогут поднимать в воздух больше грузов, дальше летать. В то же время их проще обслуживать и дешевле эксплуатировать. Речь идет о машинах пяти классов: легкие разведывательно-ударные, средние ударные, средние пассажирские, тяжелые грузовые и «ультра» — с возможностями транспортного самолета тактической авиации.

Первые серийные вертолеты, как ожидается, поступят в армию к 2030-му. В конкурсе на разработку участвуют ведущие американские военные концерны. Правда, далеко не все дошли до летных прототипов или хотя бы представили концептуальный дизайн. Однако даже то, что уже есть, подтверждает: планы у Пентагона амбициозные.

Так, несколько лет назад компании Bell Helicopters и Lockheed Martin продемонстрировали прототип конвертоплана V-280 Valor. Это прообраз серийной машины, которая заменит в армии UH-60 Black Hawk. Конвертоплан разгоняется до 520 километров в час, его боевой радиус — почти полторы тысячи километров.

В мае 2018-го опытный образец V-280 Valor совершил полет в так называемом самолетном режиме. На испытаниях он показал 350 километров в час. Предполагается, что на борт новая машина сможет брать от шести до 11 пассажиров или до 4,5 тонны грузов.

Перспектива серии

В прошлом году компания Bell Helicopters представила 3D-презентацию разведывательно-ударного Bell 360 Invictus, внешне очень напоминающего вертолет-«невидимку» RAH-66 Comanche, программу которого закрыли в нулевых.

Крейсерская скорость — 330 километров в час. Крыло создает до 50 процентов подъемной силы. Боевой радиус — 220 километров. Вооружение — пушка калибра 20 миллиметров, ракеты, бомбы.

Sikorsky S-97 Raider

Главный конкурент Bell в нише скоростного разведывательно-ударного вертолета — концерн Sikorsky Aircraft. Его S-97 Raider поднялся в воздух еще в 2015-м. Это первый американский вертолет с соосной схемой несущих винтов. По сравнению с другими легкими военными винтокрылыми машинами увеличили маневренность, выносливость, максимальную высоту. Машину оснастят различными типами вооружения и разведывательной аппаратурой для тактических миссий. Скорость — до 410 километров в час.

Также известно о проекте среднего вертолета от Sikorsky Aircraft и Boeing в двух модификациях — транспортной и ударной — для замены UH-60 и AH-64 Apache соответственно. Это перспективная машина SB-1 Defiant, совершившая первый полет в марте прошлого года. Как и у S-97, у SB-1 два несущих винта по соосной схеме. Крейсерская скорость — 460 километров в час. Разработчики уверяют, что SB-1 будет быстрым, маневренным, малозаметным и способным действовать в самых трудных погодных условиях.

Между американскими оборонными концернами разворачивается нешуточная борьба за рынок “вертолетов будущего”. И далеко не факт, что к 2030-му запустят в серию все пять типов машин, которые хочет получить Пентагон. По данным американских СМИ, сухопутным войскам нужно не менее четырех тысяч новых вертолетов. Чтобы их построить, потребуется немало средств и времени.