Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.

«Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело…. Дело против Верзилова возбудили по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства)», — говорится на сайте издания.

Допрос в следственном комитете, по данным сайта, состоится 7 июля.

«Официально меня не уведомляли, следователь не звонил. Но со слов Пети, за полчаса до выхода из спецприемника ему вручили повестку о вызове на допрос», — сказал Mpravda.com адвокат Верзилова Леонид Соловьев.

Он добавил, что Верзилова во вторник к 11:00 вызывают в центральный аппарат СК к следователю Рустаму Габдулину.

Дело, уточнил адвокат, возбуждено по статье 330.2. УК РФ. Данное преступление наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами до 400 часов.

«Отец Петра Верзилова жил в Канаде, а сам издатель «Медиазоны» учился там в школе, после чего получил канадский паспорт», — уточняет «Медиазона».

Мещанский суд Москвы 22 июня назначил Верзилову арест на 15 суток за мелкое хулиганство – нецензурную брань в общественном месте. Мосгорсуд признал административный арест законным.