Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Правоохранительные органы узнали, что мужчина «причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев», говорится в сообщении.

Кроме того, семья ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. По этому факту против должностных лиц возбуждено дело о халатности. Следствие выяснит, были ли приняты необходимые меры.

Ранее 30 января уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что детей Гаврилова, которые сейчас находятся в социально-реабилитационном центре, передадут бабушке. По ее словам, решение было принято после общения с родственниками и сотрудниками социальных учреждений Хабаровского края.

29 января источник в правоохранительных органах рассказал, что Гаврилов, явившийся к следователям, после допроса отпущен под обязательство о явке.

26 января Гаврилов прилетел в Москву рейсом из Хабаровска вместе с сыновьями пяти и восьми лет и оставил мальчиков в аэропорту. У мальчиков обнаружили свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей отец не может содержать детей.

В тот же день следствие возбудило дело в отношении отца по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

27 января Ольга Пушкарева, мать мальчиков, дала первое интервью, в котором рассказала об издевательствах со стороны супруга. По ее словам, она много лет терпела пытки, которые якобы устраивал ее муж. Также она заявила, что готова взять детей к себе, но раньше их не получалось забрать у супруга.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что детей стоит передать матери, если она согласится их взять. В ином случае обоих родителей необходимо лишить родительских прав, а детей передать в приемную семью.

28 января Гаврилов пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. В настоящий момент следователи выясняют причины, по которым он оставил детей в беспомощном состоянии.