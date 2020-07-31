Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой по так называемой «дадинской» статье — «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга».

В СК подчеркнули, что Галямина пренебрегала нормами административного законодательства. Ее действия носят умышленный характер и «подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации».

Уже в ближайшее время оперативники столичного главка МВД доставят ее в подразделение ведомства.

Как сообщается на сайте СК СК по столице, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете публикации с призывом к участию в несогласованном митинге в центре Москвы, который прошел 15 июля. На него в итоге пришло не менее 150 человек.

До этого мундеп неоднократно привлекалась к административной ответственности за правонарушения по статье 20.2 КоАП России («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах», которые привели к нарушению общественного порядка).