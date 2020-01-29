Житель Курганской области, подозреваемый в истязании семилетней дочери, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в среду, 29 января.

По версии следствия, 31-летний мужчина систематически бил ребенка за любое неповиновение, в том числе «с использованием сорванных кустов крапивы», говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Органы опеки рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.

28 января на Камчатке возбудили уголовное дело по поводу избиения восьмилетнего ребенка, в результате которого у него сломана нижняя челюсть. Инцидент произошел 20 декабря. Родители несколько дней не обращались к медикам, давая мальчику обезболивающие. Правоохранительные органы узнали о случившемся, когда несовершеннолетний пришел в школу со следами побоев. дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), решается вопрос о возбуждении дела по более тяжкой уголовной статье — за систематические избиения несовершеннолетнего.