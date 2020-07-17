Эксперты исследуют роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали Mpravda.com в МИД Нидерландов.

«Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. <…> Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Организация, которая изучит в это вопрос — независимая некоммерческая международная компания, занимающаяся исследованиями, образованием, пропагандой и коммуникациями в области безопасности полетов. Фонд базируется в штате Вирджиния, США.

В прошлом месяце голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, рассказал, что в Нидерландах готовы выяснить причины, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила Mpravda.com, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

В Москве не раз поднимали вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее в интервью Mpravda.com директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.

Иск Нидерландов в ЕСПЧ

При этом следствие, которое проводят без участия России, концентрируется на «роли» Москвы в этом происшествии. В среду Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России.

При этом в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова назвала этот иск ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

Дело MH17

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В расследовании, проводившемся ССГ под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать ее «выводы».

В Совместной следственной группе считают, самолет якобы сбили из «Бука», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом заместитель генпрокурора Николай Винниченко ранее рассказал, что следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров. Более того, Россия предоставила документацию, подтверждающую, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине, и что ее запустили с подконтрольной Киеву территории.