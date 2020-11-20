В Москве состоялась церемония прощания с театральным режиссером Романом Виктюком.

На протяжении четырех часов любой желающий мог спокойно войти в театр, которым управлял ныне покойный мэтр, и отдать ему последнюю дань памяти, пишет «Экспресс-газета».

Гроб с телом режиссера был накрыт крышкой, верхняя часть которого была выполнена из стекла. Во время прощания стеклянное окошко несколько раз протирали антибактериальным раствором, чтобы предотвратить заражение COVID-19.

Стало известно о необычном завещании Виктюка

Как писал «Рамблер», народный артист России Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. В конце октября стало известно, что режиссер попал в реанимацию с коронавирусом. Причиной смерти Виктюка стала тромбоэмболия — закупорка сосуда тромбом. Режиссер будет похоронен во Львове в семейном склепе.