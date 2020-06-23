Участники протестов против расизма в американском Сиэтле намерены в ближайшее время возобновить встречи с представителями местных властей, сообщил Mpravda.com лидер протестов Дэвид Льюис.

Протестующие потребовали встреч с мэром города Дженни Деркан на еженедельной основе, сообщил Льюис. В ходе данных собраний демонстранты смогут озвучить свои требования и договориться о реальных сроках их реализации, подчеркнул он.

«Нам пришлось отменить одно из (собраний – ред.) просто из-за того, что добиться должной представленности именно темнокожего населения Сиэтла оказалось сложно … Тем не менее, мы намерены возобновить данные встречи начиная со следующей недели», — сказал Льюис.

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону», офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

В субботу на контролируемой протестующими территории произошла стрельба. Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию около 2.30 после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам. Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.

Мэр Сиэтла Дженни Деркан впоследствии заявила, что протестующим необходимо освободить занимаемую ими «автономную зону».