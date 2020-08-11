Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, передает корреспондент Mpravda.com.

Они стоят вдоль проспекта Рокоссовского, машут национальными флагами, скандируют, поднимают сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками. Силовики в происходящее пока не вмешиваются, в район стянута спецтехника, которая также едет по проспекту Рокоссовского.

Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.