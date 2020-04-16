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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сравнил просящих о помощи бизнесменов с незваными гостями, передает РИА «Новости».
В ходе пресс-конференции Томенко заявил, что у властей региона не хватает денег на оказание прямой поддержки малому и среднему бизнесу.
«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя», — отметил он.
По словам губернатора, доходы краевого бюджета составляют 112 млрд рублей, половина из этих средств поступает в бюджет от федерального правительства.
«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — заявил Томенко.
Как сообщал «Рамблер», накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнесу в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил предоставить пострадавшим от эпидемии компаниям малого и среднего бизнеса безвозмездную помощь из расчета 12130 рублей на одного сотрудника.
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