На видео попал момент, когда у луцкого террориста «не выдержали нервы», и он выстрелил из окна автобуса, в котором находились заложники. На кадрах видно, что пула пролетела над головой первого заместителя главы Национальной полиции Украины Евгения Коваля.

Видеозапись выложил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

После долгих переговоров с террористом Максимом Кривошем, захватившим автобус в Луцке, к транспорту лично подошел первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, чтобы передать воду для заложников. На кадрах видно, что практически сразу из салона раздался выстрел. Пуля прошла буквально в нескольких сантиметрах от головы силовика.

Геращенко заявил, что Коваль заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником. «То, что все закончилось без жертв — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы», — написал замглавы МВД.

Дважды судимый и состоявший на учете у психиатра Максим Кривош захватил автобус в Луцке 21 июля. Сумасшедший мужчина заявил, что убьют людей, если представители правящей верхушки Украины не заявит во всеуслышание о том, что они являются «террористами в законе».

Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому – выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года – смотреть всем». После того как глава государства записал соответствующее видео, захватчик отпустил заложников и сдался.