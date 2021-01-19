Доктор Мясников назвал основные причины развития онкологического процесса.

рак

По словам Мясникова, табачный дым — причина более сорока процентов всей онкологии, то есть почти каждый второй заболел раком из-за курения, в том числе, пассивного. Это основной канцероген.

Также канцерогены содержатся в еде, например, в пережаренном растительном масле. Соль, как отмечает медик, признали канцерогеном для рака желудка, а колбасы и подобная еда вызывают рак многих органов.

К факторам развития оноклогии относятся инфекции. Так, гепатиты являются причиной рака печени, ВПЧ вызывает рак шейки матки, Helicobacter pylori — рак желудка.

Для оздоровления организма необходимо ограничить потребление соли, сахара и трансжиров (от последних лучше вообще отказаться навсегда). Хлеб и другие мучные изделия с дрожжами, газировка, колбасы, сосиски, жирное мясо, жирные сыры — все это лучше оставить на потом. Кроме того, следует отказаться от чипсов и фастфуда. Алкоголь тоже под запретом.

Мясников также рассказал о смертельно опасной ошибке, которую допускают при похмелье. По его словам, поход в баню после сильного обезвоживания организма, вызванного употреблением алкоголя, может привести к тому, что человек потеряет сознание или даже скончается.