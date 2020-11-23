По словам российских вирусологов, иногда при сдаче теста на коронавирус люди допускают простейшие ошибки, которые могут привести к неправильному результату. Так, перед тестом нельзя пить воду, сморкаться, курить, употреблять пищу.

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Если мазок берут мазок из носа, а человек не соблюдал простые правила, то есть высморкался или решил промыть носовые проходы, то и результат может быть сомнительным. А перед мазком из зева не стоит употреблять пищу, полоскать рот, пить, курить, чистить зубы, иначе «никаких возбудителей не найти», говорят эксперты.

Также на неправильный результат теста могут влиять метод сбора образцов, транспортировка биоматериала, условия хранения образцов и так далее.

По словам инфекциониста Георгия Викулова, тест на антитела показывает иногда сомнительные результаты, поскольку у каждой тестовой системы есть так называемые «серые зоны», когда результат и не плюс, и не минус. Это слабое место почти всех тестов.

В России за последние сутки зафиксировали свыше 25 тысяч новых случаев заражения — 25 173 в 85 регионах, что стало очередным антирекордом. С начала пандемии умерли более 36,5 тысяч россиян.

Представитель ВОЗ Дэвид Набарро ранее предупредил об опасности третьей волны коронавируса, с которой Европа может столкнуться уже в начале следующего года. Билл Гейтс, в свою очередь, считает, что мир столкнётся с новой пандемией.