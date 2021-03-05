Как сообщили ученые из Бостона, строгий контроль за артериальным давлением способен продлить жизнь гипертоникам и не только на несколько лет.

тонометр

Специалисты ссылаются на трехлетнее исследование, в котором участвовали более девяти тысяч человек старше пятидесяти лет, у которых был высокий риск развития гипертонии и сахарного диабета.

Добровольцев разделили на две группы. В первой группе медики добивались уменьшения верхнего давления до ста двадцати миллиметров ртутного столба, а в другой — до ста сорока.

Как отмечается в результатах исследования, если бы люди продолжали принимать терапиюдо конца жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120 мм, могли бы увеличить продолжительность жизни от шести месяцев до трех лет. Причем чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили.

Когда у человека высокое давление, показатели будут превышать 130/90 мм ртутного столба. Такие пациенты жалуются на боль в затылке, ощущение пульсации и давление на череп, головокружения при резком движении головой, резкое нарушение зрения, рвоту, нарушения слуха, звон в ушах. Низким считается давление ниже 100 на 70 мм ртутного столба. Для него чаще всего характерны слабость, быстрая утомляемость, сонливость, медлительность, головная боль в височной области, головокружение, тошнота.

Гипертонией на сегодняшний день страдает 20-30% взрослого населения планеты, и с возрастом процент заболевших только увеличивается. По словам врачей, после 30 лет она встречается уже у каждого второго россиянина.