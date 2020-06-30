Данные результаты были определены у пациентов старше 40 лет, при этом для более молодых участников исследования показатели чувствительности остались неизменными

По данным Университетского колледжа Лондона, глубокий красный свет ежедневно применяемый течение 3 минут, позволил улучшить зрение у глаз возрастных пациентов.

Работа опубликована в журнале Journals of Gerontology и ее результаты могут означать появление нового недорого метода, проводимого в домашних условиях, для улучшения остроты зрения у людей с естественными процессами старения сетчатки.

С возрастом чувствительность фоторецепторов сетчатки снижается, обычно этот процесс начинается уже после 40 лет. Чувствительность к свету и цветам постепенно снижаются у большинства людей, поэтому эта проблема без преувеличения носит глобальный характер.

Фоторецепторы сетчатки являются местом наибольшей плотности митохондрий, поэтому эти клетки обладают повышенной потребностью в АТФ и высокими уровнями энергообмена.

В предыдущих экспериментах на мышах, шмелях и фруктовых мухах ученым удалось определить, что воздействие длинноволнового спектра в 670 нм (глубокий красный свет) значительно улучшает функции фоторецепторов. По-видимому, это можно объяснить специфическими свойствами поглощения света митохондриями (с длиной волны от 650 до 1000 нм).

В дальнейшем ученые исследовали гипотезу на 24 добровольцах (12 мужчин, 12 женщин) в возрасте от 28 до 72 лет без сопутствующих глазных заболеваний. Всем участникам было проведено исследование ретинальной чувствительности: палочковая чувствительность измерялась методом темновой адаптации, а колбочковая чувствительность тестировалась при помощи метода цветового контраста (в России для этого используются полихроматические таблицы Рабкина).

Затем участникам исследования выдали небольшой светодиодный фонарик и попросили смотреть на глубокий красный свет, который он излучает, ежедневно в течение 3 минут на протяжении 2 недель. Затем проводилось повторное исследование ретинальной чувствительности.

Результаты

Было обнаружено, что воздействие 670 нм света никак не повлияло на показатели ретинальной чувствительности у молодых людей, но при этом оказало выраженное влияние на группу старше 40 лет – палочковая чувствительность повысилась на 20%, а по показателям цветовой чувствительности наилучшая динамика наблюдалась в синем цветовом спектре.

Данный метод является простым способом улучшения показателей естественно стареющей сетчатки, но для более глубокого понимания этого процесса необходимо проведение дополнительных исследований.