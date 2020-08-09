Главный онколог Минздрава Андрей Каприн, перечисляя самые часто встречающиеся у россиян виды онкологии, отметил, что рак кишечника находится на третьем месте и у мужчин, и у женщин. Он напомнил, что онкологию важно выявить на ранней стадии.

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— И всем, начиная с 40 лет, нужно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь. Это очень важный тест, который позволяет диагностировать на ранних стадиях рак желудка и рак кишечника, — подчеркнул онколог.

У мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы, а у женщин на первом месте — рак молочной железы, а потом — рак матки.

По словам Каприна, на распространенность рака кишки повлияла «хорошая жизнь»: люди слишком много едят мяса и вообще много едят, что приводит к ожирению, и при этом мало двигаются.

Как отмечалось ранее, первые признаки рака кишечника могут быть незначительными, потому часто их игнорируют и пациенты, и врачи. В первую очередь, по словам медиков, нужно обратить внимание на изжогу и несварение желудка, если это происходит на постоянной основе.

Кроме того, должны насторожить такие признаки: кровь в кале, много слизи в кале, изменения стула – понос или запор, немотивированное похудение, постоянная слабость.

Колоректальный рак – это рак толстой кишки, которая является конечной частью ЖКТ и включает в себя ободочную, сигмовидную и прямую кишку. Большинство случаев рака толстой кишки начинается с небольших доброкачественных опухолей, которые называются полипами. Со временем некоторые из них могут перерождаться в злокачественную опухоль.