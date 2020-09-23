Воронопад в Саратовской области необъясним. Об этом орнитолог Евгений Коблик заявил Nation News.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», в городе Балакове по неизвестной причине скончались десятки ворон. Сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области отобрали пробы воздуха на месте происшествия с целью выяснения его причины.

«Просто падают птицы с неба. Ветеринары ничего не могут сказать. Это необъяснимый воронопад», — прокомментировал Коблик.

В свою очередь, его коллега Владимир Романов, президент ассоциации любителей птиц, рассказал «Лайфу» (Life), что, скорее всего, вороны погибли в Балакове в результате выброса с местных нефтехимических производств — выброс соединился с водяным паром, в результате чего токсины поразили головной мозг и легкие птиц.