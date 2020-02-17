Протоиерей Дмитрий Смирнов — просто дурак. Об этом главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в своем телеграм-канале.

Скандал с «бесплатными проститутками» получил развитие

Дмитрий Смирнов — глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. На прошлой неделе он, как сообщал «Рамблер», заявил, что женщины, живущие с мужчинами в гражданском браке, то есть без регистрации отношений, являются бесплатными проститутками и временной утехой.

«Ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — заявил священник, объяснив это тем, что зарегистрировать брак нетрудно, но мужчины не делают этого.

Сегодня Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале назвал Дмитрия Смирнова «отнюдь не негодяем, а просто дураком».

Ранее главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства за его высказывание осудила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. Она назвала высказывание Смирнова некорректным. В свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Московского патриархата Владимир Легойда назвал его неудачным троллингом.

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