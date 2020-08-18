С 1 января 2020 года на проспекте Мира в Москве эвакуировали 2650 неправильно припаркованных машин — по этому показателю проспект оказался лидером среди всех столичных улиц, сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В топ-10 также вошли Варшавское шоссе (2388 эвакуированных машин), Ленинский проспект (1649 машин), Кутузовский проспект (1372 машины), Ленинградский проспект (1165 машин), Лобненская улица (1158 машин), Большой Спасоглинищевский переулок (1143 машины), Новодмитровская улица (951 машина), Профсоюзная улица (888 машин) и Дмитровское шоссе (865 машин).

Топ-улиц по числу эвакуированных за неправильную парковку автомобилей на инфографике👇🏻 Автомобиль, припаркованный не по правилам, может помешать другим водителям, в том числе проезду скорой помощи, и стать причиной ДТП. Пожалуйста, паркуйтесь правильно 🙌🏻 pic.twitter.com/6PiDGTzQG9 — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) August 18, 2020

Напомним, с 1 января в Москве подорожали эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Согласно новым тарифам, плата за эвакуацию машин категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с 1 января 2020 года составляет 3400 рублей (ранее — 3200 рублей). Эвакуация машин категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обходится в 5400 рублей (ранее — 5200 рублей), а эвакуация машин категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил за исключением грузовых автомобилей стоит 7600 рублей (ранее — 7400 рублей). Наконец, для грузовых и негабаритных автомобилей тариф составляет 50 600 рублей (ранее — 49 200 рублей).

В середине января в АМПП сообщили, что в Москве начали работу легковые эвакуаторы D-Max Isuzu. «Данные автомобили, в отличие от эвакуаторов других типов, обладают укороченной базой, что повышает их маневренность и позволяет эффективно использовать на городских улицах. Перемещение автомобиля такими эвакуаторами происходит методом частичной погрузки, поэтому если авто, которое нужно перевезти, стоит на ручном тормозе или оснащено полным приводом, используются специальные тележки», — говорилось в сообщении пресс-службы АМПП.