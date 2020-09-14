С 14 сентября организаторы телепроекта сделали платным просмотр эфиров Город Любви, Бородина против Бузовой и Спаси свою любовь. Выпуски Лайт, Остров Любви и После Заката можно смотреть как раньше, просмотрев рекламный ролик.

Это касается всех сайтов, начиная от Рутуб.ру (в плеере которого и размещаются все эфиры проекта) и заканчивая любым другим сайтом, посвященным тематике Дома-2.

Прекрасно понимаем всех, кто считает эту идею, очень мягко говоря, сомнительной. Сложно придумать более эффективный способ разогнать аудиторию своего телешоу. Остается только надеяться, что организаторы проекта в кратчайшие сроки сделают правильные выводы по итогам своего очередного спорного эксперимента и откажутся от затеи требовать деньги за развлекательный контент, которого в наше время в изобилии совершенно бесплатно.