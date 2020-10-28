Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован в одну из московских клиник после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР).

«Его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре», — сообщил представитель федерации.

65-летний Трефилов был доставлен из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент федерации Сергей Шишкарев. Как отмечает агентство, сложная ситуация с ковидом в Краснодарском крае не позволяет оказать там квалифицированную помощь.

Изо всех сил желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления!https://t.co/QUNMX7t4CR — Гандбол России (@rushandball) October 28, 2020

Тем временем агентство РИА «Новости» позднее в среду со ссылкой на самого Трефилова сообщило, что тренер не был госпитализирован и находится у себя дома.

«Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись», — сказал Трефилов, отвечая на вопрос о своей госпитализации в Москве.

Напомним, что в августе прошлого года тренер российских гандболисток ушел на покой по совету врачей после перенесенной операции на сердце. Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 в Пекине и золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также четыре раза выигрывала чемпионаты мира.