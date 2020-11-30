Ледяной дождь, прошедший в ночь на 19 ноября в Приморском крае, может стать причиной массовой гибели в уссурийской тайге животных, которым он осложнил доступ к естественным видам корма. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

«Этой зимой животным, обитающим в уссурийской тайге, может грозить гибель. Во всем виноваты недавний ледяной дождь в южных и юго-западных районах Приморского края и обильные снегопады в северных районах. Они существенно осложнили копытным доступ к естественным кормам», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сильнейший ледяной дождь обрушился на Приморье впервые за 30 лет. Многие деревья сломались под тяжестью налипшего льда, а лесная почва обледенела, затруднив доступ копытных животных к основным кормам — желудю, кедровому и маньчжурскому орехам. На территориях, где перед приходом циклона уже выпал первый снег, ситуация усугубилась образованием плотного наста. Это мешает животным перемещаться в поисках корма, заставляет их тратить на поиски еды больше сил.

«Нелегко приходится животным в северных и центральных районах края, в которых ледяного дождя не было, но прошли обильные снегопады — в некоторых местах одномоментно выпало до 50 см снега», — говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что сейчас профильные надзорные службы Приморья проводят природоохранные рейды по всей территории региона (около 50 рейдов в неделю). Охотничьи хозяйства и региональные заказники приобретают корма, чтобы организовать прикормки для копытных животных.