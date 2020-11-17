Панихида по народному артисту СССР Армену Джигарханяну, который умер на 86-м году жизни, началась в Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы», который присутствует на церемонии прощания.

К утру у театра уже собрались люди. Первых желающих проститься с Джигарханяном начали пускать в зал примерно в 11:30.

Проститься с коллегой пришел актер Александр Пашутин. Он рассказал, что Армен Борисович многому его научил.

— После эмоциональных сцен мы выходили за кулисы и он говорил: «Шура, хорошо». И это была великая похвала. Умных людей много, мудрых мало. В такие дни хочется попросить Всевышнего: помедленнее! Куда же вы уходите, мои дорогие? Ехали с ним в машине и он говорил: «Запомни, самая короткая дорога та, которую ты знаешь». И я всегда вспоминаю этот совет, — сказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Пашутин.

Прощание с Арменом Джигарханяном продлится до 14:00. После этого его похоронят на Ваганьковском кладбище.