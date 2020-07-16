Она обитала в водах Тасмании.

Международный союз охраны природы объявил об исчезновении первой современной (жившей в наши дни) морской рыбы. Вымерла Sympterichthys unipennis, пишет LiveScience.

У вымершей рыбы были выпученные глаза и плавник, напоминающий ирокез. Также, благодаря модифицированным грудным плавникам, она могла ходить по морскому дну. Среда ее обитания — воды Тасмании (Австралия).

Фото: Auscape

В начале XIX века она стала одним из первых видов рыб, который собрали для изучения континента. Первый и единственный образец Sympterichthys unipennis удалось найти натуралисту Франсуа Перону.

Исчезновению этой рыбы способствовала рыбная ловля. Причем, вероятно, сама Sympterichthys unipennis не была целью рыбаков: она попадала в сети вместе с морским гребешком. Также на исчезновение могла повлиять потеря среды обитания. Как оказалось, рыбы семейства брахионихтовых, к которым относится исчезнувший вид, очень сильно привязаны к месту. Если что-то происходит с их средой, этим рыбам просто некуда уплыть.

Всего в мире осталось 13 видов рыб, которые могут «ходить» по морскому дну.