Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем.

Небольшой старинный храм в самом центре Москвы в среду с утра переполнен прихожанами и людьми, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности, передает РИА «Новости».

Десятки человек стоят на улице рядом с многочисленными траурными венками и цветами. Среди пришедших политики, общественные, церковные деятели, много журналистов.

После отпевания в ритуальном зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. Она начнется в 14.00. После прощания состоится чин погребения.

В воскресенье умер 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин, который скончался, сидя на лавочке у храма Феодора Студита. Позже выяснилось, что священнослужитель скончался в результате острой ишемической болезни сердца.

Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, возможно ли было спасти Чаплина.

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