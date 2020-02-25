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Прощание с легендой: 30 тысяч человек почтили память Коби Брайанта

06:26 25/02/2020

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Америка простилась с легендой. Отдать дань памяти Коби Брайанту, пятикратному чемпиону НБА, на арену «Стейплс-Центр» в Лос-Анджелесе пришли 30 тысяч человек, передает «МИР 24».

Мемориальную церемонию назвали «Праздник жизни». Именно здесь, на этом стадионе, Брайант провел большинство матчей своей 20-летней карьеры в команде «Лейкерс». Люди не могли сдержать слез. Перед почитателями таланта Коби выступили многие знаменитости. Трогательные слова сказали его друг, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, и вдова Ванесса.

«Коби и я были вместе с тех пор, как мне исполнилось 17 лет. Я была его первой девушкой, первой любовью, лучшим другом, защитницей. Он был удивительным супругом. И любил меня больше, чем можно выразить словами. Он был ранней пташкой, я была совой. Я была огнем, он был льдом, а иногда наоборот. Мы дополняли друг друга. Он готов был сделать все для меня. Я не понимаю, за что я заслужила такого человека», – сказала Ванесса Брайант. «Коби Брайант был моим вдохновителем. Ему было действительно важно то, как я играл и как играл он сам. Он хотел быть лучшим игроком. А я, с тех пор как узнал его, хотел быть ему лучшим братом», – отметил Майкл Джордан. Вертолет с 41-летним Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной потерпел крушение 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. На борту находились девять человек, все они погибли. Деньги, полученные от продажи билетов на церемонию прощания с Коби Брайантом, будут переданы в фонд помощи малообеспеченным молодым спортсменам.



