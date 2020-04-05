Все новости на карте

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный в инстаграме сравнил с мародёрством просьбы россиян о денежной помощи от государства. После обрушившегося на него шквала критики Поддубный был вынужден удалить запись. Однако скриншоты сохранились.

«Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на мародерство! Вам так не кажется?» — написал экс-депутат.

После этого Поддубный, по его собственному признанию, пережил множество неприятных минут: его начали оскорблять и травить пользователи.

«Сегодня с утра начали звонить и угрожать. Мне уже тут пишут: «Мы вас сейчас найдём, будем вам бить лицо». Один парень позвонил и говорит: «Я тебя найду и порву», — рассказал Поддубный.

Он пояснил, что не призывал отказывать в госпомощи людям, а хотел, чтобы народ не пользовался моментом и не говорил «дайте денег».

В 2011 году Сергей Поддубный был избран депутатом Госдумы от Кемеровской области.

Ранее эксперты подсчитали возможные потери бизнеса от карантинных мер. По мнению специалистов, больше всего пострадают торговля непродовольственными товарами, профессиональная, научная и техническая сферы. Психологи, между тем. предлагают свои способы справиться с депрессией во время карантина.

Видео дня. Учимся стерильности в гипермаркетах