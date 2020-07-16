Исследователи из Оксфордского университета считают, что они совершили прорыв в разработке вакцины против COVID-19. Клинические испытания на добровольцах уже демонстрируют многообещающие результаты. Более того, команда ученых обнаружила, что прививка может обеспечить «двойную защиту» от опасной инфекции.

Образцы крови, взятые у пациентов в ходе первой фазы испытаний, показали, что вакцина стимулировала организм выработке антител к коронавирусу и Т-клеток, сообщает Daily Telegraph.

Т-клетки или так называемые «T-киллеры» играют ключевую роль в формировании иммунитета к перенесенным вирусным заболеваниям. Ученые надеются, что эта «двойная комбинация» поможет специалистам в борьбе с пандемии и обеспечит безопасность всего человечества.

Ранее в Великобритании стартовала вторая фаза клинических испытаний новой вакцины. В ней приняли участие более 10 тысяч добровольцев, среди которых люди в возрасте 56 — 69 лет, дети 5 — 12 лет, а также граждане старше 70 лет.

При этом эффективность и безопасность вакцины удастся установить только в результате третьей, заключительной стадии испытаний, которая в настоящее время проходит в Бразилии.