Бывший премьер-министр России Евгений Примаков предупреждал Армению, что Азербайджан «заберет у нее все», если Ереван не отдаст часть Нагорного Карабаха. Об этом рассказал Telegram-канал «Майор и генерал».

По данным канала, во время «больших армянских побед в Карабахе» Примаков посоветовал экс-президенту Армении Левону Тер-Петросяну отказаться от части территорий.

«Мы договорились с Европой и США. Предлагаем вам вернуть Азербайджану захваченные районы, взамен на это Азербайджан признает собственно «армянскую» часть Карабаха», — процитировал канал Примакова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Майор и генерал» утверждает, что армянский президент посоветовался с военным и отказался от российского предложения, так как правительство «не поймет и снесет улица». После этого Примаков сделал Еревану предупреждение.

«Азербайджан умеет работать и ждать. Ресурсы у них есть. Пройдет 10, 20, 30 лет, они наберут силы и заберут у вас ВСЁ», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии города Шуши.

«Будет очень много жертв»: политолог о войне в Карабахе

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Россияне останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок.

Алиев утверждал, что миротворческая миссия будет совместной, в ней также примет участие Турция.

В рамках нового соглашения Армения должна вернуть Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

После новостей о подписании соглашения сотни протестующих вышли на улицы Еревана. Демонстранты ворвались в здание правительства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему пришлось подписать заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, так как армянская армия сражалась против «террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана».