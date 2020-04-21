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Фанаты популярного сериала «Теория большого взрыва» через год после закрытия ситкома разглядели в нём предсказание о конце света. Как оказалось, оно было скрыто в заставке.

Полминуты на экране разворачивается ускоренная хроника развития цивилизации на Земле. Она сопровождается счётчиком, показывающим отсчёт лет. Он останавливается на 2020 году. Телезрители предположили, что создатели ситкома в 2007 году, когда он впервые вышел на экраны, могли что-то знать о будущем. И по их мнению, это явно связано с пандемией коронавируса, сообщает «Экспресс-газета».

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователь древней народной медицины Индии, доктор Смитра Нарам обнаружила описание симптомов болезни, очень похожей на COVID-19, в аюрведическом тексте возрастом около пяти тысяч лет. В одной из глав сборника «Чарака-самхита» Нарам встретила описание болезни, при которой в лёгких больного оседает нечто круглое «с тяжёлыми шипами».

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