Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении проректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владислава Большенко за вымогательство взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

По версии следствия, летом 2019 года Министерство науки и высшего образования России заключило контракт с фирмой по постройке первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса вуза и реконструкции библиотеки учебного заведения.

«После того как на счет фирмы поступили авансовые платежи по контрактам, проректор потребовал от директора фирмы передать ему 5,5 млн рублей за нерасторжение контрактов в случае невыполнения работ в установленные сроки и пролонгирование контрактов с последующей передачей ему 5% от суммы всех платежей», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

В декабре 2019 года Большенко получил взятку в размере 3,1 млн рублей. При получении оставшейся суммы в 2,4 млн рублей его задержали сотрудники ФСБ России.

Ранее 2 марта замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев попытался съесть улики, когда к нему в кабинет пришли представители СК для задержания по обвинению во взяточничестве.