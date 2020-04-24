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Более 20 регионов в ближайшее время введут на своих территориях пропускной режим. Сейчас там действуют разные по жесткости режимы самоизоляции. Ярославскую область, например, «Медуза» назвала «русской Швецией» из-за того, что местные власти лишь рекомендовали гражданам оставаться дома.

По плану Минкомсвязи к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков на первом этапе среди прочих подключатся Тульская, Ярославская и Владимирская области.

При этом во Владимирской области после вынужденных каникул, с одной стороны, уже открыли парикмахерские, салоны красоты, автосервисы, стоматологии, рынки и ярмарки, а с другой — потихоньку начинают штрафовать людей, говорит главный редактор медиапроекта «Чеснок» Иван Ростовцев.

Иван Ростовцев главный редактор медиапроекта «Чеснок»: «Нас в основном никто не проверяет. Хотя в городе Коврове людей на улице останавливают за то, что они ходят по улицам без уважительной причины и так далее. И штрафуют людей. Штрафы небольшие — 1-2 тысячи рублей, но, тем не менее, такие прецеденты есть. Кроме того, одного человека во Владимире оштрафовали на 20 тысяч, но там по другой статье, поскольку жительница приехала из Мексики и она не соблюдала карантин, вот ее оштрафовали. И второго человека, который заболел коронавирусом, тоже не соблюдал карантин, принудительно через суд госпитализировали».

По состоянию на 23 апреля в регионе зафиксировано 339 случаев подтвержденного коронавируса. Опираясь на официальную статистику, в области заражены 0,03% населения. Индекс самоизоляции в самом Владимире днем в четверг составлял 2,1.

В Тульской области режим самоизоляции введен для граждан 65+. При этом все приезжающие в регион должны самоизолироваться на две недели. С 19 марта в области было проведено более 20 тысяч проверок. А к контролю за въездом и выездом подключили Росгвардию. Впрочем, по данным ряда СМИ, работает система весьма условно. По состоянию на четверг в Тульской области 461 случай подтвержденного COVID-19. То есть заражены 0,04% населения. Индекс самоизоляции в Туле в четверг днем — 2 балла.

Калужская область, которая по непонятным причинам не попала в список первых претендентов на подключение к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков, на своей территории режим держит относительно мягкий. По словам шеф-редактора радиостанции «Ника FM» Дмитрия Ченцова, крупные предприятия работают, но их часто проверяют на предмет соблюдения дистанции и проведения дезинфекции. А вот средний и малый бизнес во многом простаивает. Парикмахерские, салоны красоты, заведения общепита закрыты, автосервисы и мойки работают.

Люди по областному центру перемещаются свободно, но с 10:00 до 16:00 не работает общественный транспорт. Совсем. Тихий час. Машин при этом с каждым днем становится все больше. Трафик в Калуге, по оценкам нашего собеседника, вырос уже примерно до 80% от обычного допандемийного уровня. В официальных цифрах ситуация такова: в области коронавирусом болеют 0,04% населения, или 437 человек на 23 апреля. Индекс самоизоляции «Яндекса» в четверг днем в Калуге — 2,4. Можно ли приехать на дачу в Калужскую область на машине с московскими номерами?

Дмитрий Ченцов шеф-редактор радиостанции «Ника FM»: «На подъезде к городу стоят сотрудники ДПС, иногда даже с усилением специальных служб, и по области они стоят не только на федеральных трассах, но в том числе и на дорогах из поселков, деревень, на незначительных дорогах тоже они встречаются. Поэтому, я думаю, что обоснованность поездки машины в нашу область с номерами другого региона, наверное, будут проверять».

Что последует за такой проверкой, пока не ясно.

В Ярославской области 263 подтвержденных диагноза, или 0,02% от всего населения. Соотношение во всех вышеперечисленных регионах можно считать актуальным и в конце недели, потому как прирост заразившихся там составляет от нескольких человек, до нескольких десятков человек в день. Индекс самоизоляции «Яндекса» в Ярославле в четверг днем — 2,2. Местный губернатор — бывший замглавы МВД и бывший сотрудник ФСО, охранявший президента Путина, — генерал-лейтенант Дмитрий Миронов отказался от жестких мер.

В регионе режим самоизоляции носит рекомендательный характер. И после вынужденных каникул в две с лишним недели в области открылись салоны красоты, автомойки и так далее. Большинство крупных предприятий региона работают. Но область попала в список Минкомсвязи и, получается, готовится к введению пропусков. А жители Ярославля задаются вопросами, говорит шеф-редактор информационного агентства Regnum в Ярославле Алексей Яковлев.

Алексей Яковлев шеф-редактор информационного агентства Regnum в Ярославле: «Чтобы вводить пропускную систему, необходимы четкие критерии — кому можно выходить из дома и перемещаться и зачем, а кому нельзя. Сейчас этих критериев нет. Поэтому все это немножечко, на мой взгляд, глупое рассуждение, это совершенно непонятные процессы, которые сейчас происходят. Да, обсуждается, что будут вводить пропуска. Какие пропуска? Кому они будут выдаваться? Зачем они будут выдаваться? Что будет с нарушителями? Я, честно, не представляю».

От Ярославля до Москвы 270 километров и, получается, примерно месяц по актуальным вопросам в условиях пандемии.

В Москве по состоянию на 23 апреля 33 940 зараженных, то есть речь уже не о сотых, а почти о 0,3% от всего населения, если брать официальные данные 12,5 млн человек. Индекс самоизоляции в столице в четверг днем — 3 балла.

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