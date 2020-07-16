Полиция Благовещенска раскрыла убийство женщины, которая пропала больше года назад. Амурчанку избил до смерти ее знакомый, а тело спрятал в заброшенном коллекторе.Об исчезновении женщины заявила ее сестра в августе 2019 года.

В ходе оперативных работ полицейские выяснили, что к исчезновению женщины причастен мужчина, уже отбывающий наказание в исправительной колонии за другое преступление за причинением тяжкого вреда здоровью.

На допросе подозреваемый сознался в убийстве. Только после этапирования в следственный изолятор Благовещенска он показал, где спрятал тело.

Погибшую нашли в заброшенном коллекторе. Для ее извлечения потребовалось время.

По информации СК погибшая вела бродяжнический образ жизни, некоторое время проживала у своего убийцы. В апреля 2019 года за распитием спиртных напитков произошла ссора, приведшая к трагедии.