Поисковая операция по обнаружению 8-летней девочки из Фрунзенского района Санкт-Петербурга была закончена вечером в понедельник, 17 февраля. Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», ребенок жив и находится в процессе передачи родителям.

Согласно последним данным, школьницу обнаружили в 5 км от дома, у станции метро «Купчино» около 23:00 по местному времени.

В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов и члены волонтерского движения «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее в этот же день, девочка покинула квартиру в 10 утра после конфликта с родителями. В МВД подтвердили, что девочка никогда не уходила из дома самостоятельно.

8 февраля в Самаре была найдена 11-летняя школьница, которая была благополучно передана родителям. Сообщалось, что волонтеры и сотрудники полиции занимались ее поисками в течение суток после размещения объявления о пропаже.