Поисковики нашли тело 13-летней Елизаветы Ч., пропавшей в Тамбовской области 7 марта. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил поисковый отряд Liza Alert.

«Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении трупа, передает «РИА Новости».

10 марта полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы жителя Котовска. По одной из версий, он ехал на машине и сбил девушку, которая шла по обочине. Чтобы скрыть случившееся, мужчина положил тело в багажник, отвез к реке и выбросил в воду. Он показал, где это произошло, но тогда тело не нашли.

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район). Она ушла на дискотеку и не вернулась.