Десятилетнюю школьницу, пропавшую 15 января в городе Карасук Новосибирской области, нашли живой, сообщается на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» «ВКонтакте».

По данным kp.ru, девочку обнаружили в запертом подвале одного из местных общежитий.

Как рассказал один из волонтеров, отыскать ребенка помог кинолог с собакой. Он увидел маленькое пространство под настилом в подвале — именно там находился девочка. Спустя некоторое время к общежитию подъехали отец девочки и скорая помощь.

Отмечается, что школьница оказалась истощена и была без сознания, ее забрали в больницу. Как она попала в подвал, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка пропала в городе Карасуке Новосибирской области. Школьница ушла в музыкальную школу, после чего домой не вернулась. По факту пропажи возбудили уголовное дело. К поиску девочки подключились спасатели, полиция и представители общественности.