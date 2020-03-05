Восьмилетнюю девочку, которая пропала по дороге из школы в городе Нея в Костромской области, нашли живой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону в четверг, 5 марта.

Следователи и криминалисты нашли ребенка в ходе обыска дома у местного жителя 1983 года рождения. Ее передали медикам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Обстоятельства ее похищения выясняются. Расследование уголовного дела, которое накануне возбудили по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), продолжается.

Девочка пропала вечером 4 марта, когда возвращалась домой по Дорожной улице. Ее искали сотрудники правоохранительных органов, полицейские, местные жители и волонтеры организации «Лиза Алерт».