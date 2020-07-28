Спасателям удалось обнаружить легкомоторный самолёт Ан-2, который пропал 19 июля 2020 года. Внутри находились шесть человек.

Его нашли на территории Усольского района в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее спасатели Бурятии назвали несколько причин, по которым затрудняется поиск Ан-2. Во-первых, это неблагоприятная погода. А во-вторых, неизвестно почему на пропавшем воздушном судне не сработал радиомаяк.

До этого родственники, а также друзья экипажа начали самостоятельные наземные поиски пропавших пилотов.