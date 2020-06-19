В пятницу поисковая группа обнаружила пропавших в Карачаево-Черкессии 6-летнего Павла и 11-летней Ксении Прядкиных, которые еще 16 июня ушли из дома на окраине аула Бесленей. Как отмечается в пресс-релизе СК РФ, к сожалению, дети обнаружены мертвыми. Их тела найдены в правом притоке реки Большой Зеленчук.

Ранее по факту исчезновения детей уже было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

На место поисков выезжал глава республиканского следственного управления.

В поисках детей участвовало более 500 человек.

В регион направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СКР, имеющие соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий.