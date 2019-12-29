Туристы и волонтер, пропавшие в горах в районе города Карпинска Свердловской области, самостоятельно вернулись на турбазу «Звезда». Об этом 29 декабря сообщает областное ГУ МЧС.

Отмечается, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Команда спасателей выехала на помощь четверым волонтерам, участвующим в поисковой операции. Согласно оперативным данным, у них сломались снегоходы.

Поиски туристов начались ранее в этот же день после того, как они пропали и перестали выходить на связь, выехав в горы на снегоходах с туристической базы «Звезда» в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.

Поисками занимались сотрудники Карпинского поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8 МЧС с пятью спасателями.

6 ноября стало известно, что спасатели разыскивают 40-летнего мужчину, который пропал во время рыбалки в Татарстане. Его личные вещи обнаружили на берегу реки.