Пропавший два дня назад в поселке Строгановка Симферопольского района Крыма трехлетний мальчик найден мертвым, заявили в республиканском управлении МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов отметил, что найдено тело ребенка без признаков жизни. Сейчас следователи начинают расследование. В региональном управлении СК добавили, что следов насилия на теле обнаружено не было.

Отмечается, что мальчик пропал вечером 24 июля во время прогулки с родной 6-летней сестрой. Дети играли возле дома, и в определенный момент родители заметили исчезновение одного из них. Мать ребенка тут же обратилась в полицию. Были начаты поиски, в которых приняли участие полицейские, спасатели, отряд «Лиза Алерт».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Также правоохранительные органы намерены оценить действия родителей ребенка.